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Промес встретился с Мейуэзером

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес встретился с непобежденным американским боксером Флойдом Мейуэзером-младшим. Об этом голландский форвард сообщил на своей странице в Instagram.

"Здорово провел время с мистером Мейуэзером", – написал Промес.

 

" Had a great time with Mr. Mayweather " #QP10

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Дек 19 2016 в 2:01 PST

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Санта_Клаус

во цепочки висят...

14:26

Sibiriyak

У Промеса цепа золотая аля 90-е поди больших денег стоит

13:29

shur

ПРОМЕС ВСТРЕТИЛСЯ С МЕЙУЭЗЕРОМ___________________ А кто это?

13:24

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