Нападающий "Спартака" Квинси Промес встретился с непобежденным американским боксером Флойдом Мейуэзером-младшим. Об этом голландский форвард сообщил на своей странице в Instagram.
"Здорово провел время с мистером Мейуэзером", – написал Промес.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес встретился с непобежденным американским боксером Флойдом Мейуэзером-младшим. Об этом голландский форвард сообщил на своей странице в Instagram.
"Здорово провел время с мистером Мейуэзером", – написал Промес.
Санта_Клаус
во цепочки висят...
14:26
Sibiriyak
У Промеса цепа золотая аля 90-е поди больших денег стоит
13:29
shur
ПРОМЕС ВСТРЕТИЛСЯ С МЕЙУЭЗЕРОМ___________________ А кто это?
13:24