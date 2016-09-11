Промес - в "старте" "Спартака" на матч с "Локомотивом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 6-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут на поле появится нападающий Квинси Промес. Напомним, что голландец получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (1:1). Из-за повреждения он был заменен на 78-й минуте. У форварда был выявлен мышечный спазм правого бедра.

Полностью состав красно-белых выглядит следующим образом: Ребров, Маурисиу, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ромулу, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов, Зе Луиш. Запасные: Песьяков, Кутин, Пуцко, Таски, Ананидзе, Зуев, Мельгарехо, Мелкадзе.

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матч "Спартак" - "Локомотив"