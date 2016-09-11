Промес - в "старте" "Спартака" на матч с "Локомотивом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 6-го тура чемпионата России против "Локомотива". С первых минут на поле появится нападающий Квинси Промес. Напомним, что голландец получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (1:1). Из-за повреждения он был заменен на 78-й минуте. У форварда был выявлен мышечный спазм правого бедра.
Полностью состав красно-белых выглядит следующим образом: Ребров, Маурисиу, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ромулу, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов, Зе Луиш. Запасные: Песьяков, Кутин, Пуцко, Таски, Ананидзе, Зуев, Мельгарехо, Мелкадзе.
Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Локомотив Москва (футбол)
- Сергей Песьяков
- Спартак (Футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Денис Кутин
- Сборная Швеции (Футбол)
- Ромулу
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Роман Зобнин
- Георгий Мелкадзе
- Зе Луиш
- Лоренсо Мельгарехо
- Александр Пуцко (футбол)
- Маурисиу Дос Сантос Насименту
- Илья Зуев