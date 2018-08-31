Промес в раздумьях

Форвард "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес оставил пост в Инстаграме. 26-летний игрок сидит на фоне расписания вылета самолетов.

Среди городов, в которые может отправиться Промес, среди прочих, есть Севилья. Накануне стало известно, что голландец прибыл в данный город и посетил ответную игру четвертого отборочного раунда Лиги Европы между "Севильей" и "Сигмой" (3:0).

По информации "СЭ", голландец заключит 4-летний контракт с андалусийцами, его зарплата превысит сумму в 3 миллиона евро в год. Красно-белые получат в качестве компенсации 21 миллионов евро.

............ Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 31 Авг 2018 в 12:00 PDT

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