Промес в раздумьях

Форвард "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес оставил пост в Инстаграме. 26-летний игрок сидит на фоне расписания вылета самолетов.
Среди городов, в которые может отправиться Промес, среди прочих, есть Севилья. Накануне стало известно, что голландец прибыл в данный город и посетил ответную игру четвертого отборочного раунда Лиги Европы между "Севильей" и "Сигмой" (3:0).
По информации "СЭ", голландец заключит 4-летний контракт с андалусийцами, его зарплата превысит сумму в 3 миллиона евро в год. Красно-белые получат в качестве компенсации 21 миллионов евро.
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