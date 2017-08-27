Промес установил новый рекорд сезона

Форвард "Спартака" Квинси Промес в воскресном матче 8-го тура чемпионата России пробил по воротам "СКА-Хабаровск" девять раз, в пяти случаях проверив бдительность Довбни. По общему количеству ударов голландец установил лучший результат сезона, а по попаданиям в створ повторил результат Ивана Маркелова из "Анжи", установленный на том же стадионе в Хабаровске.

Лидеры по ударам в одном матче сезона-2017/18