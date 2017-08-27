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17:41 | Футбол — РФПЛ

Промес установил новый рекорд сезона


Форвард "Спартака" Квинси Промес в воскресном матче 8-го тура чемпионата России пробил по воротам "СКА-Хабаровск" девять раз, в пяти случаях проверив бдительность Довбни. По общему количеству ударов голландец установил лучший результат сезона, а по попаданиям в створ повторил результат Ивана Маркелова из "Анжи", установленный на том же стадионе в Хабаровске.

Лидеры по ударам в одном матче сезона-2017/18

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Удары (в створ)

27.08.2017

Квинси ПРОМЕС

Спартак

СКА-Хабаровск (г) – 0:0

9 (5)

06.08.2017

Иван МАРКЕЛОВ

Анжи

СКА-Хабаровск (г) – 0:2

8 (5)

06.08.2017

ВИТИНЬЮ

ЦСКА

Рубин (д) – 1:2

8 (4)

31.07.2017

Квинси ПРОМЕС

Спартак

Краснодар (д) – 2:0

7 (4)

21.07.2017

ВИТИНЬЮ

ЦСКА

Локомотив (д) – 1:3

6 (4)

26.08.2017

Владимир ДЯДЮН

Ростов

Краснодар (г) – 0:0

6 (4)

09.08.2017

Денис ГЛУШАКОВ

Спартак

Арсенал (д) – 2:0

6 (2)
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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