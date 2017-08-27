Промес установил новый рекорд сезона

Форвард "Спартака" Квинси Промес в воскресном матче 8-го тура чемпионата России пробил по воротам "СКА-Хабаровск" девять раз, в пяти случаях проверив бдительность Довбни. По общему количеству ударов голландец установил лучший результат сезона, а по попаданиям в створ повторил результат Ивана Маркелова из "Анжи", установленный на том же стадионе в Хабаровске.
Лидеры по ударам в одном матче сезона-2017/18
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Удары (в створ)
|
27.08.2017
|
Квинси ПРОМЕС
|
Спартак
|
СКА-Хабаровск (г) – 0:0
|
9 (5)
|
06.08.2017
|
Иван МАРКЕЛОВ
|
Анжи
|
СКА-Хабаровск (г) – 0:2
|
8 (5)
|
06.08.2017
|
ВИТИНЬЮ
|
ЦСКА
|
Рубин (д) – 1:2
|
8 (4)
|
31.07.2017
|
Квинси ПРОМЕС
|
Спартак
|
Краснодар (д) – 2:0
|
7 (4)
|
21.07.2017
|
ВИТИНЬЮ
|
ЦСКА
|
Локомотив (д) – 1:3
|
6 (4)
|
26.08.2017
|
Владимир ДЯДЮН
|
Ростов
|
Краснодар (г) – 0:0
|
6 (4)
|
09.08.2017
|
Денис ГЛУШАКОВ
|
Спартак
|
Арсенал (д) – 2:0
|
6 (2)