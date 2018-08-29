22:52 29 августа | Футбол — РПЛ

Промес улетел в Испанию для прохождения медосмотра в "Севилье"

Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

По информации "СЭ", нападающий "Спартака"  Квинси Промес улетел в Испанию для прохождения медосмотра в "Севилье". Испанский клуб заплатит за 26-летнего голландца около 21 миллиона евро и подпишет с ним четырехлетний контракт. 

 
25 августа. Москва. Тушино. &quot;Спартак&quot; - &quot;Динамо&quot; - 2:1. Квинси ПРОМЕС.Почему Промес уходит из "Спартака" в "Севилью"

Ранее сообщалось, что "Севилья" рассматривала Промеса в качестве запасного варианта, рассчитывая приобрести форварда "Лиона"  Мариано Диаса. Однако тот сегодня перешел в "Реал", поэтому андалусийцы переключили внимание на нападающего "Спартака".

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок. 

В текущем сезоне голландец провел 7 матче в составе "Спартака", заибл 2 гола и отдал 2 результативных передачи. (Александр БОБРОВ)

Уйдет ли Промес из "Спартака"? Таблица переходов РПЛ

 

К комментариям
10
Материалы других СМИ