По информации "СЭ", нападающий "Спартака" Квинси Промес улетел в Испанию для прохождения медосмотра в "Севилье". Испанский клуб заплатит за 26-летнего голландца около 21 миллиона евро и подпишет с ним четырехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что "Севилья" рассматривала Промеса в качестве запасного варианта, рассчитывая приобрести форварда "Лиона" Мариано Диаса. Однако тот сегодня перешел в "Реал", поэтому андалусийцы переключили внимание на нападающего "Спартака".

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

В текущем сезоне голландец провел 7 матче в составе "Спартака", заибл 2 гола и отдал 2 результативных передачи. (Александр БОБРОВ)

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