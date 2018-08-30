Промес уходит в "Севилью". Что об этом известно

– Футболист улетел в Испанию вечером в четверг
– Медосмотр и, если он пройдет успешно, презентация состоятся в пятницу
– Сумма трансфера, по информации "СЭ", 21 миллион евро
– Личный контракт будет подписан сроком на 4 года
– "Севилья" предлагала зарплату в 3 миллиона евро в год минус налоги
– Промес не согласился, в итоге испанцы увеличили предложение
Промес: из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион //
СМИ: Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Севильи" в случае перехода //
Роман Асхабадзе: "Зимой и прошлым летом "Спартак" мог продать Промеса дороже" //
"Севилья" увеличила предложение, Промес улетел на медосмотр