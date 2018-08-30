Промес уходит в "Севилью". Что об этом известно

– Футболист улетел в Испанию вечером в четверг

– Медосмотр и, если он пройдет успешно, презентация состоятся в пятницу

– Сумма трансфера, по информации "СЭ", 21 миллион евро

– Личный контракт будет подписан сроком на 4 года

– "Севилья" предлагала зарплату в 3 миллиона евро в год минус налоги

– Промес не согласился, в итоге испанцы увеличили предложение

Промес: из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион //

СМИ: Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Севильи" в случае перехода //

Роман Асхабадзе: "Зимой и прошлым летом "Спартак" мог продать Промеса дороже" //

"Севилья" увеличила предложение, Промес улетел на медосмотр