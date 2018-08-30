19:55 | Футбол — РПЛ

Промес уходит в "Севилью". Что об этом известно

Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

26-летний форвард "Спартака" Квинси Промес близок к переходу в испанскую "Севилью"

– Футболист улетел в Испанию вечером в четверг

– Медосмотр и, если он пройдет успешно, презентация состоятся в пятницу

– Сумма трансфера, по информации "СЭ", 21 миллион евро

– Личный контракт будет подписан сроком на 4 года

– "Севилья" предлагала зарплату в 3 миллиона евро в год минус налоги

– Промес не согласился, в итоге испанцы увеличили предложение

Промес: из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион // 
СМИ: Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Севильи" в случае перехода // 
Роман Асхабадзе: "Зимой и прошлым летом "Спартак" мог продать Промеса дороже" //
"Севилья" увеличила предложение, Промес улетел на медосмотр

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