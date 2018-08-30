13:13 | Футбол — РПЛ

Промес тренируется со "Спартаком". Фото


Форвард "Спартака" Квинси Промес продолжает тренировки с московской командой, информирует пресс-служба клуба.

Футболист, который может перейти в состав испанской "Севильи", участвует в подготовке красно-белых к матчу с "Зенитом".

Ранее сообщалось, что вопрос с переходом Промеса не решен – вероятность сценария, при котором игрок останется в России, возросла.

Игрок вчера не полетел в Европу на медосмотр – параметры личного контракта футболиста пока полностью не согласованы. "Севилья" не готова повышать гонорар футболиста, максимум, предложенный испанским клубом, составляет 3 миллиона евро. 

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