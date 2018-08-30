Промес тренируется со "Спартаком". Фото

Форвард "Спартака" Квинси Промес продолжает тренировки с московской командой, информирует пресс-служба клуба.
Футболист, который может перейти в состав испанской "Севильи", участвует в подготовке красно-белых к матчу с "Зенитом".
Ранее сообщалось, что вопрос с переходом Промеса не решен – вероятность сценария, при котором игрок останется в России, возросла.
Игрок вчера не полетел в Европу на медосмотр – параметры личного контракта футболиста пока полностью не согласованы. "Севилья" не готова повышать гонорар футболиста, максимум, предложенный испанским клубом, составляет 3 миллиона евро.
📰 @salvatorebocch, Ещенко, Ломовицкий и Ташаев вернулись в общую группу– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 августа 2018 г.
Красно-белые продолжают подготовку к матчу с @zenit_spb.
📍 Подробнее 👉🏻 https://t.co/QSPZE0Poqq#Спартак #ЗенитСпартак #Spartak pic.twitter.com/NIT8z14Iqv
Промес: из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион
Почему Промес уходит из "Спартака" в "Севилью"