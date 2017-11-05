20:26 | Футбол — РФПЛ

Промес: супергол, празднование с Каррерой и "жест Аршавина"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес вывел команду вперед в матче 16-го тура чемпионата России против "Уфы" – 2:1. На 63-й минуте встречи голландец сумасшедшим ударом с угла штрафной отправил мяч в дальний угол ворот Александра Беленова.

Празднуя взятие ворот, Промес сначала показал "жест Аршавина", приложив палец к губам, после чего подбежал к главному тренеру москвичей Массимо Каррере и обнял его. Отпраздновав гол со специалистом, футболист вновь приложил палец к губам, затем указал на центральную трибуну и поднес руку к уху, а после - побоксировал с воздухом.

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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vanmikishin

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