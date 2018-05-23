Промес стал лучшим игроком "Спартака" этого сезона по версии болельщиков

Нападающий "Спартака" Квинси Промес признан лучшим игроком команды в сезоне 2017/2018, сообщается на сайте "Фратрии". По итогом голосования болельщиков красно-белых голландец обогнал форварда Луиза Адриану.

Промес набрал 328 очков, бразилец – на одно меньше. Третье место занял полузащитник Фернанду, на счету которого 258 баллов. Отметим, что болельщики "Спартака" голосовали за лучшего по итогам каждой игры. Победителя фанаты смогли определить лишь после матча 30 тура РФПЛ с "Динамо" (0:2).

Промес становится лучшим игроком команды по версии болельщиков третий сезон подряд. В разное время победителями голосования были Роман Зобнин, Денис Глушаков, Андрей Дикань и Дмитрий Комбаров.