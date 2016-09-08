13:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Промес рискует пропустить матч с "Локомотивом"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес может пропустить матч 6-го тура премьер-лиги с "Локомотивом". Причина – травма, полученная футболистом в составе сборной Голландии в игре против команды Швеции. Бомбардир красно-белых провел на поле 78 минут и из-за травмы бедра вынужден был отправиться на скамейку запасных. Вернувшись в Москву, Промес прошел медицинское обследование. Его результаты прокомментировал глава медицинского департамента нашего клуба Михаил Вартапетов:

– В результате обследования у Промеса выявлен мышечный спазм правого бедра, – сказал Вартапетов. – В связи с этим в ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе. Решение об участии голландского хавбека в воскресной игре с "Локомотивом" будет приниматься медицинским штабом совместно с тренерским с учетом оценки риска возможного рецидива.

Таким образом Промес может стать второй серьезной потерей команды Массимо Карреры перед дерби с железнодорожниками. Игру, напомним, точно пропустит полузащитник Фернанду, который за пять туров набрал четыре желтые карточки, приводящие к автоматической дисквалификации.

Дополнительная информация

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