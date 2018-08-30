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Промес решил остаться в "Спартаке". Уход в "Севилью" возможен только в одном случае

Квинси ПРОМЕС. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

По информации "СЭ", сегодня форвард "Спартака" Квинси Промес принял решение остаться в России.

Финансовые условия, которые предложила "Севилья", не устроили 26-летнего футболиста – речь шла о четырехлетнем контракте с зарплатой в 3 миллиона евро в год, что значительно ниже дохода футболиста в московском клубе – около 3,8 миллиона евро без учета бонусов.

Ситуация может измениться, если андалусийцы улучшат условия личного соглашения голландца.

Напомним, что трансферное окно и в Испании, и в России закроется в ночь с пятницы на субботу. (Сергей ЕГОРОВ)

Промес: из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион //
Квинси Промес: "Следую за своей мечтой" //
СМИ: Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Севильи" в случае перехода //
Трансфер Промеса может сорваться

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