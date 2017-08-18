Промес призвал болельщиков принять участие в благотворительной акции

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем Инстаграме призвал болельщиков принять участие в благотворительной акции, чтобы помочь маленькой девочке из Смоленска с нарушением зрения. Купив благотворительный бокс, любой желающий может это сделать.

"Друзья, всем привет!

На последнем домашнем матче с "Арсеналом" мы смогли рапортовать о нашей большой победе, – написал Промес в Инстаграме. – Матч посетила большая семья Юли Ивановой вместе с мамой, папой и двумя сестрами.

Напомню, Юля – это первая девочка, которой мы, с вашей помощью, смогли собрать деньги на лечение в рамках благотворительной акции "Своими глазами". Случилась по-настоящему удивительная вещь. Мы добились именно той цели, которую изначально ставили перед собой – позволить детям увидеть игру любимой команды своими глазами!

Я хочу сказать всем купившим благотворительные боксы огромное спасибо! Именно вы осуществляете мечты детей! Юле все очень понравилось. В этот день и она, и вся ее семья были по-настоящему счастливы.

Также на фото вы можете увидеть Лену Гавегину. Девочку из Смоленска с очень тяжелой судьбой. Лена живет в любящей ее приемной семье. У Лены была дальнозоркость высокой степени (более 7 дптр) и астигматизм. В связи со стабильной дальнозоркостью (девочка наблюдается в клинике "Ясный взор" уже давно) было принято решение сделать лазерную коррекцию зрения – ФРК. Лена шьет платья для кукол, вяжет и прекрасно рисует. Девочка безумно хочет стать дизайнером. И с вашей помощью у нее это получится!

Хочу выразить благодарностьНаилю Измайлову и "Спартаку" за помощь и поддержку, "Ясный взор" за проведение операции и лечение, парням из Spartak Street Style за организацию и проведение акции, а также моим партнерам по команде Реброву, Комбарову и Глушакову за участие в акции.

Я призываю всех, кто еще не приобрел благотворительный бокс – сделать это. Напомню, в боксе вас ждет футболка с необычным дизайнерским кроем, магнит на холодильник, две почтовые открытки с реальными автографами одного из 4-х участвующих в акции футболистов и набор стикеров. Бокс – прекрасный подарок к любому событию, который несомненно будет высоко оценен любым болельщиком. А для того, чтобы вам было еще интереснее приобретать их, в три случайных бокса я положу футболки с изображением Массимо Карреры. Напоминаю, приобрести бокс можно написав в аккаунт @spartakstreetstyle. Стоимость бокса – 2400 рублей.