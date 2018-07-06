Промес присоединится к "Спартаку" на сборе в Австрии

26-летний нападающий красно-белых Квинси Промес возобновит работу с командой на австрийском сборе, куда москвичи отправились сегодня утром.

Голландец с разрешения тренерского штаба пропустил первую часть подготовки к сезону поскольку принимал участие в состоявшихся в конце мая и начале июня товарищеских матчах своей сборной. В середине первого летнего месяца форвард отдыхал на Ибице, где был задержан полицией за участие в потасовке. Но сейчас никаких проблем с испанским правосудием у него нет. В Австрии "Спартак" пробудет до 22 июля. (Вячеслав КОРОТКИН)

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