Промес примерил национальный костюм ОАЭ

Нападающий "Спартака" Квинси Промес на сборе в Дубае примерил национальный костюм ОАЭ – кандуру и гафию. "Последний день в Дубае, не могу дождаться предсезонки", – написал Промес в своем Instagram.

Отпуск у футболистов официально продлится до 15 января, после чего команда соберется в Москве, традиционно в два этапа пройдет медицинский осмотр, а затем отправится на сборы. Первый пройдет в Абу-Даби с 18 января по 1 февраля, второй – в Эстепоне с 4 по 17 февраля, третий – в Марбелье с 20 февраля по 2 марта. Также "Спартак" уже объявил, что за время подготовки планирует сыграть четыре контрольных матча. В ОАЭ красно-белые встретятся с "Копенгагеном", соперники же по испанским сборам определятся чуть позднее.