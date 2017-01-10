21:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Промес примерил национальный костюм ОАЭ

0
0
0
1

Нападающий "Спартака" Квинси Промес на сборе в Дубае примерил национальный костюм ОАЭ – кандуру и гафию. "Последний день в Дубае, не могу дождаться предсезонки", – написал Промес в своем Instagram.

Отпуск у футболистов официально продлится до 15 января, после чего команда соберется в Москве, традиционно в два этапа пройдет медицинский осмотр, а затем отправится на сборы. Первый пройдет в Абу-Даби с 18 января по 1 февраля, второй – в Эстепоне с 4 по 17 февраля, третий – в Марбелье с 20 февраля по 2 марта. Также "Спартак" уже объявил, что за время подготовки планирует сыграть четыре контрольных матча. В ОАЭ красно-белые встретятся с "Копенгагеном", соперники же по испанским сборам определятся чуть позднее.

 

" Last day in Dubai! Can't wait to start with the pre-season " - #QP10 كل شيء وفقا لخطة الله

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Янв 10 2017 в 8:12 PST

0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

maximum080

а ему к лицу

21:52

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ