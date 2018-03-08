12:03 | Футбол — РФПЛ

Промес поздравил женщин с 8 марта. По-русски

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Нападающий "Спартака"  Квинси Промес поздравил женщин с 8 марта. Запись поздравления в своем официальном Твиттере опубликовал "Спартак".

– Женщины, всех с праздником вас! – сказал Промес на русском языке.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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onpankov

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

17:30

merniloskut

Болел Лохо тоже с праздником, добавлю!))

15:39

Доктор_Хряк

Молодец братуха ! Не надо обращать внимания на невоспитанных бомжей))

15:25

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

женщины ответили промесу-И тебя с праздником.

14:58

Табунщик Вернулся

Молодец Квинси, а бомжу ниже отписавшемуся, идти лесом, полем и так до бесконечности

14:07

Tribunal Z

Нашим женщинам как собаке пятая нога его поздравления

14:01

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