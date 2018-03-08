Промес поздравил женщин с 8 марта. По-русски

Нападающий "Спартака" Квинси Промес поздравил женщин с 8 марта. Запись поздравления в своем официальном Твиттере опубликовал "Спартак".
– Женщины, всех с праздником вас! – сказал Промес на русском языке.
Трогательное поздравление от Квинси @QPromes Промеса 🙃🔴⚪️💐#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/lribYlIs42– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 марта 2018 г.
onpankov
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:30
merniloskut
Болел Лохо тоже с праздником, добавлю!))
15:39
Доктор_Хряк
Молодец братуха ! Не надо обращать внимания на невоспитанных бомжей))
15:25
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
женщины ответили промесу-И тебя с праздником.
14:58
Табунщик Вернулся
Молодец Квинси, а бомжу ниже отписавшемуся, идти лесом, полем и так до бесконечности
14:07
Tribunal Z
Нашим женщинам как собаке пятая нога его поздравления
14:01