Промес посетил концерт L'One и остался доволен

Нападающий "Спартака" Квинси Промес посетил концерт рэпера L'One в московском "Крокус Сити Холл". Судя по подписи "Бомба" к фрагменту концерта, голландец остался доволен увиденным.
Накануне, 18 ноября, Промес забил гол и отдал передачу в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1).
Квинси Промес посетил концерт L'One и снял видео с пометкой BOMBAAA pic.twitter.com/e7HBLEpgnt– СЭ Спартак (@spartak_se) 19 ноября 2017 г.
Болела_23
ущербный бомжик в каждой заметке про Спартак отмечается))) Вот что значит отсутствие интеллекта))) Бакланы они все такие)))
00:19
shpasic
только подпись не "бомба", а "бомбааа". возможно, это меняет смысл. без миллеровского самогона тут не разобраться.
00:18
Tribunal Z
Надо же, сам Промес остался доволен. В Африке такое точно не посмотришь
00:15