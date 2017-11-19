23:59 19 ноября | Футбол — РФПЛ

Промес посетил концерт L'One и остался доволен

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес посетил концерт рэпера L'One в московском "Крокус Сити Холл". Судя по подписи "Бомба" к фрагменту концерта, голландец остался доволен увиденным.

Накануне, 18 ноября, Промес забил гол и отдал передачу в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Болела_23

ущербный бомжик в каждой заметке про Спартак отмечается))) Вот что значит отсутствие интеллекта))) Бакланы они все такие)))

00:19

shpasic

только подпись не "бомба", а "бомбааа". возможно, это меняет смысл. без миллеровского самогона тут не разобраться.

00:18

Tribunal Z

Надо же, сам Промес остался доволен. В Африке такое точно не посмотришь

00:15