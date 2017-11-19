Промес посетил концерт L'One и остался доволен

Нападающий "Спартака" Квинси Промес посетил концерт рэпера L'One в московском "Крокус Сити Холл". Судя по подписи "Бомба" к фрагменту концерта, голландец остался доволен увиденным.

Накануне, 18 ноября, Промес забил гол и отдал передачу в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1).