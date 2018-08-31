Нападающий Квинси Промес попрощался со "Спартаком". 26-летний голландец переходит в "Севилью", которая должна заплатить за него 21 миллион евро.

– Я покидаю невероятную семью "Спартака", частью которой останусь всегда, – написал в своем Твиттере Промес. – Благодарю вас за прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Мы достигли такого, что я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моем путешествии. Мы снова встретимся!

I’m leaving the amazing @fcsm_official family as a player for now, but I’ll always be part of it. Thank you for all the beautiful moments that we created together, we achieved things that I’ll never forget. It’s time for a new chapter in my journey. We’ll meet again! #QP 🎭 pic.twitter.com/pVKqoOxiYd – Quincy Promes (@QPromes) 31 августа 2018 г.

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