12:26 | Футбол — РПЛ

Промес попрощался со "Спартаком"


Нападающий Квинси Промес попрощался со "Спартаком". 26-летний голландец переходит в "Севилью", которая должна заплатить за него 21 миллион евро.

– Я покидаю невероятную семью "Спартака", частью которой останусь всегда, – написал в своем Твиттере Промес. – Благодарю вас за прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Мы достигли такого, что я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моем путешествии. Мы снова встретимся!

 

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