16:09 | Футбол — РФПЛ

Промес попрощался со "Спартаком"?

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Динамо" - 0:1. Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Динамо" - 0:1. Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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После окончания матча 30-го тура РФПЛ "Спартак""Динамо" (0:1) красно-белые в полном составе пошли к фанатской трибуне поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении сезона.

Затем, когда команда отправилась в раздевалку, к фанатам отдельно повторно отправился нападающий Квинси Промес вместе с двумя дочками. Не исключено, что таким образом голландец попрощался с болельщиками. Ранее сообщалось, что летом он может покинуть "Спартак". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Динамо" // 
Турнирная таблица чемпионата России по футболу

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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volish17

Нам не нужны игроки на чемоданах , для которых Спартак уже не что .

17:01

Alecstos

Удачи в дальнейшем. Кто бы что не говорил, а один в поле не воин, многое партнёры решают, Месси а сборной как пример. В классной команде должно пойти нормально.

16:40

maxolga

Гавнюки, вы уроды. Вы уже на канарах. ?

16:37

maxolga

досвидос максимка!!!!!!! ты нам не нужен

16:35

Mark Krass

пусть валит, он в днище играть не хочет))

16:34

Millwall82

А вместо Промеса у Спартака есть замена...Сакала! Бывший студент РУДН. В ночи так почти и не отличить от голландца.

16:33

Millwall82

Покидают РФПЛ все последние звезды. Но вы крепитесь там(с) Шикарное же импортозамещение. Глушаков, Комбаров, Кутепка, Самедов, Русский Мяси. Состав что надо. На уровне клубов из Андорры, с кем предстоит бороться 2 матча в ЛЧ, Спартаку.

16:31

blue-white!

Igocha если был бы честный чемпионат, то спартак выиграл бы его. 16:26---------------------а-ха-ха, в честном чемпионате твой СраМ был бы во второй восьмёрке!)))

16:30

anton_drozdikoff

к сожалению, последние матчей 5 - не о чём(((

16:26

Igocha

если был бы честный чемпионат, то спартак выиграл бы его.

16:26

NF

Ну прощай, раз надо прощаться...

16:25

kb minsk

Я только за. Спасибо Антохе за классную игру на протяжении всей карьеры в Спартаке. Напоследок стал лучшим бомбардиром. Удачи в новом клубе

16:20

dintos

Промес уровня чуть выше среднего.Ничего ему по большому счёту в Европе не светит.Он не может выдавать классную игру в решающих матчах,а именно это отличает ИГРОКА от игрочишки.

16:19

spawn0

это было бы здорово

16:19

Очень плохой мальчик

Кому он нужен?Днищенскому Саутгемптону?

16:15

shpasic

теперь будет в Халл Сити маску надевать?

16:13

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