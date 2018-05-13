Промес попрощался со "Спартаком"?

После окончания матча 30-го тура РФПЛ "Спартак" – "Динамо" (0:1) красно-белые в полном составе пошли к фанатской трибуне поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении сезона.
Затем, когда команда отправилась в раздевалку, к фанатам отдельно повторно отправился нападающий Квинси Промес вместе с двумя дочками. Не исключено, что таким образом голландец попрощался с болельщиками. Ранее сообщалось, что летом он может покинуть "Спартак". (Филипп ПАПЕНКОВ)
Трансляция матча "Спартак" - "Динамо" //
Турнирная таблица чемпионата России по футболу
После общего командного подхода Промес пошел к фанатам с дочками. Прощается? pic.twitter.com/CyEh97eRVp– Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 мая 2018 г.
volish17
Нам не нужны игроки на чемоданах , для которых Спартак уже не что .
17:01
Alecstos
Удачи в дальнейшем. Кто бы что не говорил, а один в поле не воин, многое партнёры решают, Месси а сборной как пример. В классной команде должно пойти нормально.
16:40
maxolga
Гавнюки, вы уроды. Вы уже на канарах. ?
16:37
maxolga
досвидос максимка!!!!!!! ты нам не нужен
16:35
Mark Krass
пусть валит, он в днище играть не хочет))
16:34
Millwall82
А вместо Промеса у Спартака есть замена...Сакала! Бывший студент РУДН. В ночи так почти и не отличить от голландца.
16:33
Millwall82
Покидают РФПЛ все последние звезды. Но вы крепитесь там(с) Шикарное же импортозамещение. Глушаков, Комбаров, Кутепка, Самедов, Русский Мяси. Состав что надо. На уровне клубов из Андорры, с кем предстоит бороться 2 матча в ЛЧ, Спартаку.
16:31
blue-white!
Igocha если был бы честный чемпионат, то спартак выиграл бы его. 16:26---------------------а-ха-ха, в честном чемпионате твой СраМ был бы во второй восьмёрке!)))
16:30
anton_drozdikoff
к сожалению, последние матчей 5 - не о чём(((
16:26
Igocha
если был бы честный чемпионат, то спартак выиграл бы его.
16:26
NF
Ну прощай, раз надо прощаться...
16:25
kb minsk
Я только за. Спасибо Антохе за классную игру на протяжении всей карьеры в Спартаке. Напоследок стал лучшим бомбардиром. Удачи в новом клубе
16:20
dintos
Промес уровня чуть выше среднего.Ничего ему по большому счёту в Европе не светит.Он не может выдавать классную игру в решающих матчах,а именно это отличает ИГРОКА от игрочишки.
16:19
spawn0
это было бы здорово
16:19
Очень плохой мальчик
Кому он нужен?Днищенскому Саутгемптону?
16:15
shpasic
теперь будет в Халл Сити маску надевать?
16:13