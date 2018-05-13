Промес попрощался со "Спартаком"?

После окончания матча 30-го тура РФПЛ "Спартак" – "Динамо" (0:1) красно-белые в полном составе пошли к фанатской трибуне поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении сезона.

Затем, когда команда отправилась в раздевалку, к фанатам отдельно повторно отправился нападающий Квинси Промес вместе с двумя дочками. Не исключено, что таким образом голландец попрощался с болельщиками. Ранее сообщалось, что летом он может покинуть "Спартак". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Динамо" //

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