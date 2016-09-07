Промес получил повреждение задней поверхности бедра

Полузащитник сборной Голландии и "Спартака" Квинси Промес в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Швеции (1:1) получил повреждение мышц задней поверхности бедра, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Королевского футбольного союза Голландии. Хавбек вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, при этом он держался за бедро. Ближайший матч "Спартак" проведет 11 сентября. В рамках 6-го тура чемпионата России красно-белые встретятся на своем поле с "Локомотивом".
SS-1525-Sergey
С новым контрактом, можно теперь по лазаретам лежать!
13:44
sancesz
Вы все вретииии, это все происки Гинера! Специально все подстроил, что бы Спартак потерял очки!!! Ох Гинер, ох хитрый лис! ))))))))))))))))))))
13:38
waleriy
Все равно победа будет за Спартаком.
13:30
andreichf
Не зря Шпалыч говорил накануне что знает как играть против Спартака -)) Вот теперь пусть Попов и Мельгарехо доказывают свою профпригодность, заодно посмотрим как Каррера умеет катеначчо катать.
13:26
lordblack
Сколько лечится задняя поверхность бедра? К воскресению реанимируют Антоху? А то везет Локо: минус Фернандо, Ещенко, Промес, Тарасов.
13:25
Sudden Finger
Ну ничего, у нас есть Зуев, Мельгарехо...
13:01
Reeatz
Спартак в своем репертуаре:))
12:58
Jean4
Это все волшебный петушок Палыча, к 11-му чувствую против Локо дубль выйдет играть. =)))
12:55
Sibiriyak
Да нормально Мелкадзе заменит
12:55
engaer
Вот сейчас и посмотрим на что может замахнуться Спартак. С Промесом, Фернандо и Ещенко каждый дурак может Локо обыграть.
12:54
джо
Ещенко,Фернанду и теперь Промес.....кем играть то будем...
12:38
crazysun78
началось... (((
12:34