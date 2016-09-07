Промес получил повреждение задней поверхности бедра

Полузащитник сборной Голландии и "Спартака" Квинси Промес в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Швеции (1:1) получил повреждение мышц задней поверхности бедра, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Королевского футбольного союза Голландии. Хавбек вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, при этом он держался за бедро. Ближайший матч "Спартак" проведет 11 сентября. В рамках 6-го тура чемпионата России красно-белые встретятся на своем поле с "Локомотивом".