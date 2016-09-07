12:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Промес получил повреждение задней поверхности бедра

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Полузащитник сборной Голландии и "Спартака" Квинси Промес в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Швеции (1:1) получил повреждение мышц задней поверхности бедра, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Королевского футбольного союза Голландии. Хавбек вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, при этом он держался за бедро. Ближайший матч "Спартак" проведет 11 сентября. В рамках 6-го тура чемпионата России красно-белые встретятся на своем поле с "Локомотивом".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3600472

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (12)
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SS-1525-Sergey

С новым контрактом, можно теперь по лазаретам лежать!

13:44

sancesz

Вы все вретииии, это все происки Гинера! Специально все подстроил, что бы Спартак потерял очки!!! Ох Гинер, ох хитрый лис! ))))))))))))))))))))

13:38

waleriy

Все равно победа будет за Спартаком.

13:30

andreichf

Не зря Шпалыч говорил накануне что знает как играть против Спартака -)) Вот теперь пусть Попов и Мельгарехо доказывают свою профпригодность, заодно посмотрим как Каррера умеет катеначчо катать.

13:26

lordblack

Сколько лечится задняя поверхность бедра? К воскресению реанимируют Антоху? А то везет Локо: минус Фернандо, Ещенко, Промес, Тарасов.

13:25

Sudden Finger

Ну ничего, у нас есть Зуев, Мельгарехо...

13:01

Reeatz

Спартак в своем репертуаре:))

12:58

Jean4

Это все волшебный петушок Палыча, к 11-му чувствую против Локо дубль выйдет играть. =)))

12:55

Sibiriyak

Да нормально Мелкадзе заменит

12:55

engaer

Вот сейчас и посмотрим на что может замахнуться Спартак. С Промесом, Фернандо и Ещенко каждый дурак может Локо обыграть.

12:54

джо

Ещенко,Фернанду и теперь Промес.....кем играть то будем...

12:38

crazysun78

началось... (((

12:34

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