12:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Промес подписал новый контракт со "Спартаком"

Квинси ПРОМЕС. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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31 июля. Москва. Тушино. "Спартак" – "Арсенал" – 4:0. В этом матче Квинси ПРОМЕС (против Олега ВЛАСОВА) оформил дубль. Пока голландец больше не забивал – как оно будет в воскресенье в Каспийске?Квинси Промес: "Уйти из "Спартака"? Но я же пока здесь ничего не выиграл!"

Нападающий Квинси Промес заключил новое соглашение со "Спартаком". Контракт с форвардом, выступающим за красно-белых с 2014 года, рассчитан на пять лет.

– Конечно же очень рад сегодняшнему событию в моей жизни, – приводит пресс-служба спартаковцев слова Промеса. – Не раз повторял, что счастлив в "Спартаке" и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов. И если прежде учил русский с помощью моих друзей-партнеров, то с недавнего времени расширяю свой словарный запас с преподавателем.

В минувшем сезоне 24-летний голландец провел 40 матчей во всех турнирах, забив 18 мячей и сделав 7 результативных передач.

По данным "СЭ", зарплата Промеса составит 3,2 миллиона евро, а прописанные в контракте отступные – 35 миллионов евро.

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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П_о_в_а_р

Наколотит Конедыркину мешок голешников...

13:47

Ж и в о й

Ну и отлично)

13:40

JohnWayne11

5 лет рабства...

13:39

bond1951

придет новый коуч индивидуалист будет не нужен ну И....

13:21

Bovtss

вот тебе и защитник - ГОНСАЛЕС

13:05

анаприлин

хорошая новость, ещё бы защитника подписать толкового

12:56

Platinum1991

Сам Бог велел Спартаку подписать и продлить с Промесом контракт! Надо Промесу не тянуть футбольное одеяло на себя, и не забывать пасовать игрокам по команде. Футбол это командная игра, надо по обстановке играть, где самому взять игру на себя, а где СВОЕВРЕМЕННО отдать пас! Спартак много голов НЕ ЗАБИЛ из-за футбольной жадности Промеса! Это только ВРЕДИТ Спартаку и команде! Надо ЗАСТАВИТЬ играть Промеса на команду!!! Промес БОЛЬШАЯ НАХОДКА для Спартака и много помогает Спартаку, но один он не сможет помочь Спартаку стать чемпионами, надо, чтобы и другие спартаковские игроки, играли как Промес! Каждый на своем футбольном месте, которое им определил тренер! Тогда и сбудется мечта Спартака о ЗОЛОТЕ и Лиге чемпионов! Ждём-с! Вперёд Спартак! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

12:53

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

я почем-то еще месяц назад считал, что он уже продлил. видимо телепатия...

12:49

баламошка

Если что продадим в Реал миллионов за 700-800.

12:35

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