Промес подписал новый контракт со "Спартаком"

Нападающий Квинси Промес заключил новое соглашение со "Спартаком". Контракт с форвардом, выступающим за красно-белых с 2014 года, рассчитан на пять лет.

– Конечно же очень рад сегодняшнему событию в моей жизни, – приводит пресс-служба спартаковцев слова Промеса. – Не раз повторял, что счастлив в "Спартаке" и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов. И если прежде учил русский с помощью моих друзей-партнеров, то с недавнего времени расширяю свой словарный запас с преподавателем.

В минувшем сезоне 24-летний голландец провел 40 матчей во всех турнирах, забив 18 мячей и сделав 7 результативных передач.

По данным "СЭ", зарплата Промеса составит 3,2 миллиона евро, а прописанные в контракте отступные – 35 миллионов евро.