Промес подписал новый контракт со "Спартаком"

Нападающий Квинси Промес заключил новое соглашение со "Спартаком". Контракт с форвардом, выступающим за красно-белых с 2014 года, рассчитан на пять лет.
– Конечно же очень рад сегодняшнему событию в моей жизни, – приводит пресс-служба спартаковцев слова Промеса. – Не раз повторял, что счастлив в "Спартаке" и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов. И если прежде учил русский с помощью моих друзей-партнеров, то с недавнего времени расширяю свой словарный запас с преподавателем.
В минувшем сезоне 24-летний голландец провел 40 матчей во всех турнирах, забив 18 мячей и сделав 7 результативных передач.
По данным "СЭ", зарплата Промеса составит 3,2 миллиона евро, а прописанные в контракте отступные – 35 миллионов евро.
П_о_в_а_р
Наколотит Конедыркину мешок голешников...
13:47
Ж и в о й
Ну и отлично)
13:40
JohnWayne11
5 лет рабства...
13:39
bond1951
придет новый коуч индивидуалист будет не нужен ну И....
13:21
Bovtss
вот тебе и защитник - ГОНСАЛЕС
13:05
анаприлин
хорошая новость, ещё бы защитника подписать толкового
12:56
Platinum1991
Сам Бог велел Спартаку подписать и продлить с Промесом контракт! Надо Промесу не тянуть футбольное одеяло на себя, и не забывать пасовать игрокам по команде. Футбол это командная игра, надо по обстановке играть, где самому взять игру на себя, а где СВОЕВРЕМЕННО отдать пас! Спартак много голов НЕ ЗАБИЛ из-за футбольной жадности Промеса! Это только ВРЕДИТ Спартаку и команде! Надо ЗАСТАВИТЬ играть Промеса на команду!!! Промес БОЛЬШАЯ НАХОДКА для Спартака и много помогает Спартаку, но один он не сможет помочь Спартаку стать чемпионами, надо, чтобы и другие спартаковские игроки, играли как Промес! Каждый на своем футбольном месте, которое им определил тренер! Тогда и сбудется мечта Спартака о ЗОЛОТЕ и Лиге чемпионов! Ждём-с! Вперёд Спартак! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
12:53
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
я почем-то еще месяц назад считал, что он уже продлил. видимо телепатия...
12:49
баламошка
Если что продадим в Реал миллионов за 700-800.
12:35