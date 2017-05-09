Промес подарит свою футболку лучшему танцору среди болельщиков "Спартака"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес на своей странице в Инстаграм анонсировал конкурс для болельщиков красно-белых. Голландец попросил фанатов московского клуба отпраздновать чемпионство команды, исполнив его танец. Победитель получит футболку с его автографом. Форвард пообещал, что назовет счастливчика через неделю.
"Давайте праздновать чемпионство. Это было незабываемо. Публикуйте свои фото и видео с хештегом DanceLikeQuincy (танцуй как Квинси. – Прим. "СЭ"), и сможете выиграть футболку с моим автографом. Победителя я назову через неделю", – написал Промес.
Let's celebrate our championship. It was an unforgettable day. Post your photo or video with #DanceLikeQuincy, and you will have the chance to win my signed shirt! Winner will be announced in 1 week! ⚽🕺🏾 #QP10 #Spartak Давайте вместе отпразднуем звание чемпионов! Это был незабываемый день. Выложите фото или видео с пометкой #DanceLikeQuincy, и ты можешь выиграть подписанную мной футболку! Я объявлю победителя через одну неделю! ⚽🕺🏾 #QP10 #Spartak #спартак
баламошка
Испражнение победит.
23:58 9 мая