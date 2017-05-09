Промес подарит свою футболку лучшему танцору среди болельщиков "Спартака"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес на своей странице в Инстаграм анонсировал конкурс для болельщиков красно-белых. Голландец попросил фанатов московского клуба отпраздновать чемпионство команды, исполнив его танец. Победитель получит футболку с его автографом. Форвард пообещал, что назовет счастливчика через неделю.

"Давайте праздновать чемпионство. Это было незабываемо. Публикуйте свои фото и видео с хештегом DanceLikeQuincy (танцуй как Квинси. – Прим. "СЭ"), и сможете выиграть футболку с моим автографом. Победителя я назову через неделю", – написал Промес.