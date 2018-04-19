Промес поблагодарил "Спорт-Экспресс", РФС и РФПЛ за приз лучшему игроку России в 2017 году

Нападающий "Спартака" Квинси Промес выразил благодарность в связи с получением награды лучшему футболисту страны 2017 года.

Эту премию совместно учредили "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига.

Голландец был награжден перед полуфинальным матчем Кубка России с "Тосно" (1:1, пенальти - 4:5).

В церемонии награждения на "Открытие Арене" приняли участие главный редактор "СЭ" Максим Максимов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин и генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов.

- Не могу поверить, что мы проиграли вчера. Однако я очень горд и благодарен за то, что получил награду лучшему игроку России в 2017 году. Спасибо всем, - написал Промес.