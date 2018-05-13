Промес опубликовал рассерженный эмодзи

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" выразил свое разочарование в Инстаграме. Голландец просто опубликовал рассерженный эмодзи.
"Спартак" в последнем туре упустил второе место и прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь команде в главный европейский турнир придется пробиваться через квалификацию.
Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2017/18. На счету голландца 15 голов (3 – с пенальти) в 25 матчах.
shpasic
МУЖИК!!!
17:09
баламошка
)) Баламошка тожа негодует!! Кутепка, иди в ФНЛ!
16:57
guy1984
Очень мужской поступок
16:55