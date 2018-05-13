16:42 | Футбол — РФПЛ

Промес опубликовал рассерженный эмодзи

Эмодзи от Квинси ПРОМЕСА.
Эмодзи от Квинси ПРОМЕСА.
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Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" выразил свое разочарование в Инстаграме. Голландец просто опубликовал рассерженный эмодзи. 

"Спартак" в последнем туре упустил второе место и прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь команде в главный европейский турнир придется пробиваться через квалификацию.

Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2017/18. На счету голландца 15 голов (3 – с пенальти) в 25 матчах.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

МУЖИК!!!

17:09

баламошка

)) Баламошка тожа негодует!! Кутепка, иди в ФНЛ!

16:57

guy1984

Очень мужской поступок

16:55

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