Промес опубликовал рассерженный эмодзи

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" выразил свое разочарование в Инстаграме. Голландец просто опубликовал рассерженный эмодзи.

"Спартак" в последнем туре упустил второе место и прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь команде в главный европейский турнир придется пробиваться через квалификацию.

Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2017/18. На счету голландца 15 голов (3 – с пенальти) в 25 матчах.