Промес не забил пенальти в матче со "СКА-Хабаровск"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес не смог реализовать пенальти на 29-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Форвард ударил низом в правый от себя угол, но вратарь гостей Александр Довбня отразил одиннадцатиметровый удар.

Трансляция матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск"