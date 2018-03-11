Промес не забил пенальти в матче со "СКА-Хабаровск"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес не смог реализовать пенальти на 29-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Форвард ударил низом в правый от себя угол, но вратарь гостей Александр Довбня отразил одиннадцатиметровый удар.
🔥🔥 Довбня тащит пенальти от Промеса! #СпартакСКА pic.twitter.com/0wkCz5Jtmk– СЭ Спартак (@spartak_se) 11 марта 2018 г.
Vader
а чё перебить не дали? явно же хвостом удар был....
20:48
ki
вот почему его не продали за 20млн в сандерленд (или кто там делал предложение?) роша/мельгарехо/тот же попов на его месте принесли бы гораздо дольше пользы. а комбарик забил бы пенальти, к гадалке не ходи....
19:59
Алекс61
ждать честного судейства с хабаровском-не верю100%
19:45
suomi257
игрочишка....а понтов всегда!....в чемпионате Голландии только играть!!!
19:40