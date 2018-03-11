19:35 | Футбол — РФПЛ

Промес не забил пенальти в матче со "СКА-Хабаровск"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес не смог реализовать пенальти на 29-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Форвард ударил низом в правый от себя угол, но вратарь гостей Александр Довбня отразил одиннадцатиметровый удар.

Трансляция матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Vader

а чё перебить не дали? явно же хвостом удар был....

20:48

ki

вот почему его не продали за 20млн в сандерленд (или кто там делал предложение?) роша/мельгарехо/тот же попов на его месте принесли бы гораздо дольше пользы. а комбарик забил бы пенальти, к гадалке не ходи....

19:59

Алекс61

ждать честного судейства с хабаровском-не верю100%

19:45

suomi257

игрочишка....а понтов всегда!....в чемпионате Голландии только играть!!!

19:40

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