17:22 | Футбол — РФПЛ

Промес не включил одноклубников в число лучших игроков сезона


"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18. Нападающий "Спартака"  Квинси Промес не назвал никого из одноклубников в тройке лучших игроков сезона. Лучший бомбардир чемпионата России выбрал Алексея Миранчука ("Локомотив"), Федора Смолова ("Краснодар") и Александра Головина (ЦСКА).

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Как голосовали игроки "Спартака"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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