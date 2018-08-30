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Промес не вернется в "Спартак"

17 октября 2017. Москва. Тушино. "Спартак" - "Севилья" - 5:1. Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
17 октября 2017. Москва. Тушино. "Спартак" - "Севилья" - 5:1. Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сделка по переходу 26-летнего флангового форварда Квинси Промеса из "Спартака" в "Севилью" завершена. В случае, если голландец успешно пройдет медосмотр в испанском клубе, куда футболист отправился сегодня вечером, официально о трансфере объявят в пятницу, 31 августа. Промес заключит 4-летний контракт, его зарплата превысит сумму в 3 миллиона евро в год. Красно-белые получат в качестве компенсации 21 миллионов евро.

Напомним, что Промес выступал за московскую команду с 2014 года, став в ее составе победителем чемпионата России-2016/17 и выиграв Суперкубок страны-2017. (Вячеслав КОРОТКИН)

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