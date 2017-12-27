Промес назвал русских сумасшедшими

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "Футболу" отметил, что несколько раз ходил в баню с полузащитником Денисом Глушаковым. Форвард также добавил, что очень редко выпивает алкоголь.

– "Спартак" стал чемпионом, когда "Зенит" проиграл "Тереку". Что вы делали в тот день?

– Восьмого мая родился мой сын, а 7-го проиграл "Зенит" и мы стали чемпионами. Для меня в тот момент было сразу два повода праздновать. Первой меня поздравила моя жена – мы были вместе в больнице. А потом понеслись звонки, сообщения…

– Денис Глушаков отмечал победу вместе с болельщиками возле стадиона с бутылкой самогона. Вы его пробовали?

– Как? Самогон? Хэнд мейд водка? Не, это не мой стиль. Слишком сильный напиток для меня. Иногда я могу позволить себе немного выпить, но мой максимум – вино.

– Вы как-то раз ходили в баню с Денисом Глушаковым.

– Не как-то раз. Это было много раз.

– Он сказал, что тогда вы продержались там минут десять.

– Внутри? Да, для меня это было непростое испытание. Сейчас я могу продержаться чуть дольше. Но там очень горячо. Вы, русские, действительно сумасшедшие, что ходите туда.

– В России есть традиция – после бани нырять в снег.

– Куда? В снег? Вот в это белое, что сейчас за окном? Вы точно сумасшедшие. Нет, братуха, это точно не для меня!

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