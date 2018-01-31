Промес и Максимович - в составе "Спартака" на матч с софийским ЦСКА

Стал известен состав "Спартака" на первый товарищеский матч сбора в Марбелье против софийского ЦСКА. В нападении команды на эту игру выйдут Квинси Промес и Луиз Адриану. Впервые в составе красно-белых появится новичок Никола Максимович.

Состав "Спартака": Ребров, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков, Пашалич, Педро Роша, Промес, Луиу Адриану.



Запасные: Селихов, Максименко, Боккетти, Петкович, Рассказов, Щербаков, Зобнин, Самедов, Леонтьев, Попов, Еременко, Бакаев, Игнатов, Мельгарехо, Зе Луиш.