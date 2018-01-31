19:02 | Футбол — РФПЛ

Промес и Максимович - в составе "Спартака" на матч с софийским ЦСКА

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Стал известен состав "Спартака" на первый товарищеский матч сбора в Марбелье против софийского ЦСКА. В нападении команды на эту игру выйдут Квинси Промес и Луиз Адриану. Впервые в составе красно-белых появится новичок Никола Максимович.

Состав "Спартака": Ребров, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернанду, Глушаков, Пашалич, Педро Роша, Промес, Луиу Адриану.

Запасные: Селихов, Максименко, Боккетти, Петкович, Рассказов, Щербаков, Зобнин, Самедов, Леонтьев, Попов, Еременко, Бакаев, Игнатов, Мельгарехо, Зе Луиш.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

Николай Максимыч играет, а Софья что же?

19:54

К.Б.Ын

Интересный состав)

19:18

alex221083

Много голов не будет.

19:08