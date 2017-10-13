18:26 | Футбол — РФПЛ

Промес и Глушаков – в старте "Спартака" на матч с "Ахматом"

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 13-го тура чемпионата России с "Ахматом". Отметим, что полузащитник Денис Глушаков и форвард Квинси Промес восстановились от травм и выйдут на поле с первых минут. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Самедов, Глушаков, Фернанду, Промес – Луиз Адриану, Педро Роша.

Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов.

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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pahom-17

тут все правильно...надо сыграться.....впереди трудные матчи

18:54

waleriy

комбаров и глушаков - что делают в команде- на трансфер их.

18:52

Levbereg

Думаю сегодня Спартак оторвется по полной! Глушаков и Промес вернулись в строй- ключевые игроки команды!

18:45