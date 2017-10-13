Промес и Глушаков – в старте "Спартака" на матч с "Ахматом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 13-го тура чемпионата России с "Ахматом". Отметим, что полузащитник Денис Глушаков и форвард Квинси Промес восстановились от травм и выйдут на поле с первых минут. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Самедов, Глушаков, Фернанду, Промес – Луиз Адриану, Педро Роша.
Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов.
pahom-17
тут все правильно...надо сыграться.....впереди трудные матчи
18:54
waleriy
комбаров и глушаков - что делают в команде- на трансфер их.
18:52
Levbereg
Думаю сегодня Спартак оторвется по полной! Глушаков и Промес вернулись в строй- ключевые игроки команды!
18:45