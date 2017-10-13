Промес и Глушаков – в старте "Спартака" на матч с "Ахматом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 13-го тура чемпионата России с "Ахматом". Отметим, что полузащитник Денис Глушаков и форвард Квинси Промес восстановились от травм и выйдут на поле с первых минут. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Самедов, Глушаков, Фернанду, Промес – Луиз Адриану, Педро Роша.

Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов.

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"