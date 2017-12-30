Промес говорит по-русски. Видео

Полузащитнику "Спартака" Квинси Промес во время интервью "Футболу" было предложено произнести на русском языке пять футбольных терминов и выражений. Для упрощения задачи хавбеку подготовили транскрипцию этих терминов, написав их латинскими буквами.
У голландца больше всего проблем возникло со словом "защищающийся".
Makedonsky
топовый видос))))))))) вспомнились подспичечники))
16:12
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха ,бу-га-га! Он по русски говорит только одно: хрю-хрю-хрю вииииииииииииииииииииии
16:08
Jean4
"защищающийся" - не многие из русских способны это слово сразу выговорить без ошибок, а тут какой-то Квинси. =)
15:03
Артур Дент
Антоха молодец.
15:03
РусскийФракиец
Наш Антоха!)
14:28
Askido
Зюк, ты недоЗЕК, ты не рассказывай только что с тобой сокамерники делают.
13:53
Askido
Все, пора шоколадке паспорт давать с двуглавым орлом.
13:45
shclif
читать по русски вообще круто))
13:39
HerculesKolya
Я думал он за столько лет полегче говорит по-нашенски
13:33