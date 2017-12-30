13:23 | Футбол — РФПЛ

Промес говорит по-русски. Видео

9

Полузащитнику "Спартака" Квинси Промес во время интервью "Футболу" было предложено произнести на русском языке пять футбольных терминов и выражений. Для упрощения задачи хавбеку подготовили транскрипцию этих терминов, написав их латинскими буквами.

У голландца больше всего проблем возникло со словом "защищающийся".

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.ftbl.ru/point/trudnosti-perevoda-kvinsi-promes/

9
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Makedonsky

топовый видос))))))))) вспомнились подспичечники))

16:12

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а-ха-ха ,бу-га-га! Он по русски говорит только одно: хрю-хрю-хрю вииииииииииииииииииииии

16:08

Jean4

"защищающийся" - не многие из русских способны это слово сразу выговорить без ошибок, а тут какой-то Квинси. =)

15:03

Артур Дент

Антоха молодец.

15:03

РусскийФракиец

Наш Антоха!)

14:28

Askido

Зюк, ты недоЗЕК, ты не рассказывай только что с тобой сокамерники делают.

13:53

Askido

Все, пора шоколадке паспорт давать с двуглавым орлом.

13:45

shclif

читать по русски вообще круто))

13:39

HerculesKolya

Я думал он за столько лет полегче говорит по-нашенски

13:33