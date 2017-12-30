Промес говорит по-русски. Видео

Полузащитнику "Спартака" Квинси Промес во время интервью "Футболу" было предложено произнести на русском языке пять футбольных терминов и выражений. Для упрощения задачи хавбеку подготовили транскрипцию этих терминов, написав их латинскими буквами.



У голландца больше всего проблем возникло со словом "защищающийся".