18:30 | Футбол — РФПЛ

Промес дал совет Канчельскису

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил, что не воспринимает слова экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса всерьез. Ранее в интервью "СЭ" Канчельскис заявил, что голландец не станет игроком клуба чемпионата Англии, поскольку "там надо в футбол играть, бороться, мячи отбирать. А в нашей премьер-лиге он, можно сказать, курит большую сигару, пешком ходит по полю".

 
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС раскритиковал Квинси ПРОМЕСА.Андрей Канчельскис: "Промес никуда не уедет. А наш футбол скоро будут комментировать ребята из "Дома-2"

Канчельскис говорит: "Квинси играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает".

– "Отдыхаю"? Разве Месси великолепен каждый матч? Или Роналду? Имею я право тоже иногда выглядеть неидеально? Для таких случаев и нужны другие игроки. "Спартак" – это ведь не только я, верно? Вы хотите, чтобы я творил магию каждый день? Два матча хорошо, один дерьмово – по-моему, идеальный график! Я был бы счастлив так играть. В этом случае "Спартак" снова станет чемпионом!

Заканчивай, друг. Теперь понимаешь, почему я не читаю такие интервью?

Что вы посоветуете Канчельскису?

– Пусть занимается своим делом, а я своим. Меня просто забавляют доводы, которые он приводит. Не воспринимаю его слова всерьез. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью первая часть интервью Промеса – здесь

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Garry1979

Квинси не суждено добиться ничего в футболе, потому что не понимает что взрослых надо слушать, особенно тех кто в футболе знает многое и очень много добился... А с Канчельскисом я согласен, таких ребя т в Спартаке хватало: Промес, Веллитон... Веллитон тоже много аутсайдерам забивал, а с лидерами чемпе России ни о чем и в еврокубках очень скудновато...

18:58

shpasic

Месси и Роналду - ничтожества, по сравнению с великим Квинси!

18:48