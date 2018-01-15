Промес дал совет Канчельскису

Нападающий "Спартака" Квинси Промес заявил, что не воспринимает слова экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса всерьез. Ранее в интервью "СЭ" Канчельскис заявил, что голландец не станет игроком клуба чемпионата Англии, поскольку "там надо в футбол играть, бороться, мячи отбирать. А в нашей премьер-лиге он, можно сказать, курит большую сигару, пешком ходит по полю".

– Канчельскис говорит: "Квинси играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает".

– "Отдыхаю"? Разве Месси великолепен каждый матч? Или Роналду? Имею я право тоже иногда выглядеть неидеально? Для таких случаев и нужны другие игроки. "Спартак" – это ведь не только я, верно? Вы хотите, чтобы я творил магию каждый день? Два матча хорошо, один дерьмово – по-моему, идеальный график! Я был бы счастлив так играть. В этом случае "Спартак" снова станет чемпионом!

Заканчивай, друг. Теперь понимаешь, почему я не читаю такие интервью?

– Что вы посоветуете Канчельскису?

– Пусть занимается своим делом, а я своим. Меня просто забавляют доводы, которые он приводит. Не воспринимаю его слова всерьез. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью первая часть интервью Промеса – здесь