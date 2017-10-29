Прогноз "погоды" от "Локомотива": +3 между Черкизово и Питером

Пресс-служба "Локомотива" после разгрома "Зенита" в матче 15-го тура премьер-лиги в Санкт-Петербурге (3:0) и победы в первом круге чемпионата в Твиттере разместила альтернативную турнирную таблицу в виде прогноза погоды.
В таблице отображены места, где находятся стадионы топ-клубов из Москвы и Северной столицы - Черкизово, Санкт-Петербург, Ходынское поле и Тушино, а также "прогноз" на неделю с отставанием "Зенита", ЦСКА и "Спартака" от железнодорожников.
После 15 туров "Локо" лидирует с 32 очками, у "Зенита" - 29, у идущего третьим ЦСКА - 25, а у чемпиона "Спартака" - 22 и шестое место (впереди - "Краснодар" - 24 балла и "Урал" - 23). Турнирная таблица чемпионата России - здесь.
Самый точный прогноз погоды на ближайшую неделю 😏☀️ pic.twitter.com/sFQIUe8FJw– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 октября 2017 г.
spartakoan
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
22:06
bigzhuk1
Жорик Вартанов - имеется ввиду отставание по очкам.
21:55
SpaMan
Зачет)) Вот это тонко))
21:44
Jean4
Тушино -10 зима =)))
21:39
Жорик Вартанов
вообще то Спартак шестой))
21:31