21:13 | Футбол — РФПЛ

Прогноз "погоды" от "Локомотива": +3 между Черкизово и Питером

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Пресс-служба "Локомотива" после разгрома "Зенита" в матче 15-го тура премьер-лиги в Санкт-Петербурге (3:0) и победы в первом круге чемпионата в Твиттере разместила альтернативную турнирную таблицу в виде прогноза погоды.

В таблице отображены места, где находятся стадионы топ-клубов из Москвы и Северной столицы - Черкизово, Санкт-Петербург, Ходынское поле и Тушино, а также "прогноз" на неделю с отставанием "Зенита", ЦСКА и "Спартака" от железнодорожников.

После 15 туров "Локо" лидирует с 32 очками, у "Зенита" - 29, у идущего третьим ЦСКА - 25, а у чемпиона "Спартака" - 22 и шестое место (впереди - "Краснодар" - 24 балла и "Урал" - 23). Турнирная таблица чемпионата России - здесь.

Зенит - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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spartakoan

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

22:06

bigzhuk1

Жорик Вартанов - имеется ввиду отставание по очкам.

21:55

SpaMan

Зачет)) Вот это тонко))

21:44

Jean4

Тушино -10 зима =)))

21:39

Жорик Вартанов

вообще то Спартак шестой))

21:31