Прогноз "погоды" от "Локомотива": +3 между Черкизово и Питером

Пресс-служба "Локомотива" после разгрома "Зенита" в матче 15-го тура премьер-лиги в Санкт-Петербурге (3:0) и победы в первом круге чемпионата в Твиттере разместила альтернативную турнирную таблицу в виде прогноза погоды.

В таблице отображены места, где находятся стадионы топ-клубов из Москвы и Северной столицы - Черкизово, Санкт-Петербург, Ходынское поле и Тушино, а также "прогноз" на неделю с отставанием "Зенита", ЦСКА и "Спартака" от железнодорожников.

После 15 туров "Локо" лидирует с 32 очками, у "Зенита" - 29, у идущего третьим ЦСКА - 25, а у чемпиона "Спартака" - 22 и шестое место (впереди - "Краснодар" - 24 балла и "Урал" - 23). Турнирная таблица чемпионата России - здесь.