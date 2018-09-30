Прогноз "Фонбет": "Спартак" – фаворит матча с "Ростовом" Карпина

30 сентября "Спартак" сыграет с "Ростовом" в рамках 9-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Спартак". На победу команды Массимо Карреры можно поставить с коэффициентом 1.90, на победу "Ростова" – с коэффициентом 4.40, на ничью – с коэффициентом 3.30. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе москвичей: 74% игроков сделали ставку на "Зенит", 14% – на "Ростов", 12% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" полагает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.60, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.35. Большинство клиентов "Фонбет", напротив, считает, что в матче будет много голов. На тотал больше 2,5 сделали ставку 62% игроков, на тотал меньше 2,5 – 38%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самая популярная ставка – на победу "Спартака", ее выбрали 54% клиентов "Фонбет". На то, что москвичи не проиграют, поставили 15% игроков, на то, что не проиграет "Ростов", – 12%. На победу команды Валерия Карпина сделали ставку 10% клиентов "Фонбет", на ничью – 9%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на тотал меньше 2,5. Она входит в экспресс на сумму 100 000 рублей. В среднем на матч "Спартака" и "Ростова" ставят 522 рубля.

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