Прогноз "Фонбет": "Ростов" победит "Ахмат" в "низовом" матче

28 июля на стадионе "Ростов Арена" "Ростов" встретится с "Ахматом" в матче 1-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Ростов". На победу команды Валерия Карпина принимаются ставки с коэффициентом 2.47, на победу "Ахмата" – с коэффициентом 3.10, на ничью – с коэффициентом 3.05.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с тем, что в матче выиграет "Ростов". На победу желто-синих поставили 62% игроков, на победу "Ахмата" – 17%, на ничью – 21%.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.50, на тотал больше 2,5 – за 2.55. Большинство клиентов "Фонбет" тоже ждет нерезультативной встречи. На тотал меньше 2,5 поставил 61% игроков, на тотал больше 2,5 – 39%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Ростова" – ее выбрали 48% клиентов "Фонбет". 16% игроков поставили на то, что команда Валерия Карпина не проиграет, столько же – на ничейный исход встречи. 13% клиентов "Фонбет" выбрали победу "Ахмата", 7% – победу ростовчан с форой (0).

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 140 000 рублей на победу "Ростова". В среднем на матч "Ростова" и "Ахмата" ставят 699 рублей.

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