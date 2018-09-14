Прогноз "Фонбет": "Локомотив" победит "Динамо"

14 сентября "Локомотив" в рамках 7-го тура премьер-лиги встретится с "Динамо" на стадионе "РЖД Арена". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом "Локомотив". На победу команды Юрия Семина можно поставить с коэффициентом 1.95, на победу "Динамо" – с коэффициентом 4.20, на ничью – с коэффициентом 3.30. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе железнодорожников. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 83% выбрали "Локомотив", 7% – "Динамо" и 10% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что в матче будет мало голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.57, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.40. Большинство клиентов "Фонбет" не согласилось с таким прогнозом. На тотал больше 2,5 поставили 52% игроков, на тотал меньше 2,5 – 48%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 63% игроков поставили на победу "Локомотива", 17% – на то, что команда Юрия Семина не проиграет, 7% – на ничейный исход встречи. Еще 7% клиентов "Фонбет" предпочли победу железнодорожников с нулевой форой, 6% игроков сделали ставку на гол "Локомотива".

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу "Локомотива". Она входит в экспресс на сумму 150 000 рублей. В среднем на матч "Локомотива" и "Динамо" ставят 508 рублей.

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