Прогноз "Фонбет": "Локомотив" - фаворит в матче с "Ростовом"

19 октября "Локомотив" на своем поле сыграет с "Ростовом" в рамках 11-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?



– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Локомотив". На победу команды Юрия Семина можно поставить с коэффициентом 2.27, на победу "Ростова" – с коэффициентом 3.45, на ничью – с коэффициентом 3.05.



Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 57% выбрали "Локомотив", 11% – "Ростов" и 32% – ничью.



– Сколько забьют голов?



– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше 1 мяча. На тотал больше 1,5 можно поставить с коэффициентом 1.55, на тотал меньше 1,5 – с коэффициентом 2.45.



Большинство клиентов "Фонбет" согласно с тем, что матч будет результативным. На тотал больше 1,5 поставил 91% игроков, на тотал меньше 1,5 – 9%.



– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?



– 39% клиентов "Фонбет" поставили на победу "Локомотива", 28% – на то, что команда Юрия Семина не проиграет. 19% игроков выбрали ставку на ничью, 8% – на победу "Локомотива" с форой (0). На победу "Ростова" поставили 6% клиентов "Фонбет".

– А сколько ставят?



– Самая крупная ставка – на победу "Локомотива". Клиент "Фонбет" поставил на ничью в матче 200 тысяч рублей с коэффициентом 3.05.

В среднем на матч "Локомотива" и "Ростова" ставят 605 рублей.

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