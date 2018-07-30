Прогноз "Фонбет": "Локо" победит "Уфу"

30 июля на стадионе "Нефтяник" "Уфа" встретится с "Локомотивом" в матче 1-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом встречи "Локомотив". На победу команды Юрия Семина принимаются ставки с коэффициентом 2.35, на победу "Уфы" – с коэффициентом 3.55, на ничью – с коэффициентом 2.85. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 84% выбрали "Локомотив", 6% – "Уфу" и 10% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", в матче будет забито больше одного гола. На тотал больше 1,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.60, на тотал меньше 1,5 – с коэффициентом 2.32. Большинство клиентов "Фонбет" уверено в том, что матч будет нерезультативным. На тотал меньше 1,5 поставили 62% игроков, на тотал больше 1,5 – 38%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Локомотива" – ее выбрали 65% клиентов "Фонбет". 14% игроков поставили на то, что "железнодорожники" не проиграют, 8% – на победу "Локомотива" с форой (0). 8% клиентов "Фонбет" предпочли ничью, 5% – победу "Уфы".

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 300 000 рублей на общий тотал голов меньше 2,5. В среднем на матч "Уфы" и "Локомотива" ставят 814 рублей.

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