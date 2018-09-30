Прогноз "Фонбет": "Краснодар" и "Динамо" много не забьют

30 сентября "Краснодар" примет на своем поле московское "Динамо" в рамках 9-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что выиграет "Краснодар". На победу команды Мурада Мусаева принимаются ставки с коэффициентом 1.80, на победу "Динамо" – с коэффициентом 4.85, на ничью – с коэффициентом 3.35. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 90% выбрали "Краснодар", 4% – "Динамо" и 6% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению букмекеров "Фонбет", во встрече будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.67, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.20. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 82% игроков, на тотал меньше 2,5 – 18%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 67% игроков поставили на победу "Краснодара", 16% – на то, что команда Мурада Мусаева не проиграет, 7% – на гол "быков". На голы обеих команд сделали ставку 6% клиентов "Фонбет", на ничью – 4%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на то, что "Краснодар" не проиграет. Она входит в экспресс на сумму 261 000 рублей. В среднем на матч "Краснодара" и "Динамо" ставят 708 рублей.

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