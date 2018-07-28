Прогноз "Фонбет": игроки не верят в голевую феерию "Спартака" в матче с "Оренбургом"

28 июля на стадионе "Открытие Арена" "Спартак" сыграет с "Оренбургом" в матче 1-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в этом матче победит "Спартак". На победу команды Массимо Карреры принимаются ставки с коэффициентом 1.36, на победу "Оренбурга" – с коэффициентом 11.50, на ничью – с коэффициентом 4.90. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. На победу "Спартака" поставили 93% игроков, на победу "Оренбурга" – 4%, на ничью – 3%.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.85, на тотал больше 2,5 – за 1.95. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 78% игроков, на тотал меньше 2,5 – 22%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Спартака" – ее предпочли 83% клиентов "Фонбет". 5% игроков поставили на тотал больше 2,5, столько же – на победу "Спартака" с форой (-1,5). 4% клиентов "Фонбет" сделали ставку на то, что выиграет "Оренбург", 3% – на победу москвичей с форой (-1).

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу "Спартака". Она входит в экспресс на сумму 200 000 рублей. В среднем на матч "Спартака" и "Оренбурга" ставят 677 рублей.

Сделать ставку