Прогноз "Фонбет": Гончаренко с ЦСКА победит бывшую команду

15 сентября "Уфа" примет на своем поле ЦСКА в рамках 7-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что выиграет ЦСКА. На победу армейцев принимаются ставки с коэффициентом 1.80, на победу "Уфы" – с коэффициентом 5.00, на ничью – с коэффициентом 3.30. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 90% выбрали ЦСКА, 4% – "Уфу" и 6% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению букмекеров "Фонбет", во встрече будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.57, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.40. Больше половины клиентов "Фонбет" не согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 поставили 51% игроков, на тотал меньше 2,5 – 49%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 73% игроков поставили на победу ЦСКА, 13% – на то, что команда Виктора Ганчаренко не проиграет, 7% – на гол армейцев. На ничью сделали ставку 5% клиентов "Фонбет", на победу "Уфы" – 2%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 150 000 рублей на победу "Уфы" с форой (+1). В среднем на матч ставят 510 рублей.

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