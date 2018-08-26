Прогноз "Фонбет": "Челси" победит "Ньюкасл"

26 августа "Ньюкасл" на своем поле сыграет с "Челси" в матче 3-го тура английской премьер-лиги. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Челси". На победу гостей принимаются ставки с коэффициентом 1.67, на победу "Ньюкасла" – с коэффициентом 5.00, на ничью – с коэффициентом 3.85. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Из всех игроков, поставивших на исход матча, 98% выбрали "Челси", 1% – "Ньюкасл" и 1% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" дает равный коэффициент 1.90 на тоталы больше и меньше 2.5. Но, по мнению большинства клиентов "Фонбет", встреча будет результативной. На тотал больше 2,5 поставили 94% игроков, на тотал меньше 2,5 – 6%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Челси" – ее выбрали 70% клиентов "Фонбет". 12% игроков поставили на то, что лондонцы не проиграют, 7% поставили на то, что "Челси" в этой встрече забьет, 6% на общий тотал больше 1.5, 5% на общий тотал больше 2.5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу "Челси" с нулевой форой с коэффициентом 1.27. Она входит в экспресс на сумму 200 000 рублей. В среднем на матч "Ньюкасла" и "Челси" ставят 657 рублей.

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