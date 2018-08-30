Прогноз "Фонбет": букмекеры верят в победу "Зенита" в Норвегии

30 августа "Мольде" примет на своем поле "Зенит" в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой "Зенита" со счетом 3:1. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на ответный матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Зенит". На победу петербуржской команды можно поставить с коэффициентом 2.15, на победу "Мольде" – с коэффициентом 3.20, на ничью – с коэффициентом 3.55. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе "Зенита": 85% игроков сделали ставку на команду Сергея Семака, 5% – на "Мольде", 10% – на ничью.

– Кто пройдет в следующий раунд?

– Букмекеры "Фонбет" полагают, что в следующий раунд пройдет "Зенит". На выход петербуржцев в групповую стадию Лиги Европы можно поставить с коэффициентом 1.06, на проход "Мольде" – с коэффициентом 9.00. Игроки тоже считают, что дальше пройдет "Зенит": на выход команды Сергея Семака в следующий раунд сделали ставку 97% игроков, а на ПАОК – всего 3%.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" считает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.65, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.25. Игроки уверены в том, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 поставили 83% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 17%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самая популярная ставка – на победу "Зенита", ее выбрали 48% клиентов "Фонбет". 21% игроков поставил на выход петербуржцев в групповую стадию Лиги Европы, 18% – на то, что команда Сергея Семака не проиграет. На тотал больше 2,5 поставили 7% клиентов "Фонбет", на победу "Мольде" с форой (0) – 6%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу "Зенита". Она входит в экспресс на сумму 300 000 рублей. В среднем на матч "Мольде" и "Зенита" ставят 701 рубль.

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