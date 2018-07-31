Прогноз "Фонбет": букмекеры не верят в большое количество голов в матче "Крылья Советов" – ЦСКА

31 июля на стадионе "Самара Арена" "Крылья Советов" встретятся с ЦСКА в матче 1-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что победит ЦСКА. На победу армейцев принимаются ставки с коэффициентом 2.30, на победу "Крыльев Советов" – с коэффициентом 3.70, на ничью – с коэффициентом 3.12. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозом букмекеров. 89% игроков поставили на победу ЦСКА, 5% – на победу "Крыльев Советов" и 6% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.55, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.45. Большинство клиентов "Фонбет" ждет от команд результативной игры. На тотал больше 2,5 поставили 52% игроков, на тотал меньше 2,5 – 48%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу ЦСКА – ее предпочли 76% клиентов "Фонбет". 10% игроков поставили на то, что армейцы не проиграют, 6% выбрали победу ЦСКА с форой (0). 5% клиентов "Фонбет" сделали ставку на ничью, 3% – на победу "Крыльев Советов".

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 5 100 000 рублей на то, что "Крылья Советов" не проиграют. В среднем на матч "Крыльев Советов" и ЦСКА ставят 583 рубля.

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