Прогноз "Фонбет": букмекеры не сомневаются в победе "Зенита" в Махачкале

30 сентября "Анжи" примет на своем стадионе "Зенит" в рамках 9-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Зенит". На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.25, на победу "Анжи" – с коэффициентом 13.50, на ничью – с коэффициентом 5.40. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе петербургского клуба. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 93% сделали ставку на "Зенит", 4% – на "Анжи", 3% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 1.95. Клиенты "Фонбет" уверены в том, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 92% игроков, на тотал меньше 2,5 – 8%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Зенита", ее выбрали 79% клиентов "Фонбет". На тотал больше 2,5 сделали ставку 7% игроков, на победу петербуржцев с форой (-1,5) – 5%. На тотал больше 2 поставили 5% клиентов "Фонбет", на тотал больше 1,5 – 4%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу "Зенита". Это одинар на сумму 100 000 рублей. В среднем на матч "Анжи" и "Зенита" ставят 631 рубль.

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