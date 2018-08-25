Прогноз "Фонбет": букмекеры и игроки верят в "Спартак" в дерби с "Динамо"

25 августа "Спартак" на своем поле сыграет с "Динамо" в матче 5-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Спартак". На победу команды Массимо Карреры принимаются ставки с коэффициентом 1.60, на победу "Динамо" – с коэффициентом 5.85, на ничью – с коэффициентом 3.80. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Из всех игроков, поставивших на исход матча, 85% выбрали "Спартак", 7% – "Динамо" и 8% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.67, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.20. По мнению большинства клиентов "Фонбет", встреча будет результативной. На тотал больше 2,5 поставили 73% игроков, на тотал меньше 2,5 – 27%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Спартака" – ее выбрали 70% клиентов "Фонбет". 12% игроков поставили на то, что красно-белые не проиграют, 7% – на ничью. 6% клиентов "Фонбет" сделали ставку на общий тотал голов больше 2,5. Победу "Динамо" предпочли 5% игроков.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу "Спартака" с нулевой форой. Она входит в экспресс на сумму 200 000 рублей. В среднем на матч "Спартака" и "Динамо" ставят 624 рубля.

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