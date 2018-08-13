Прогноз "Фонбет": букмекеры и игроки верят в победу "Зенита" в Казани

13 августа "Рубин" сыграет с "Зенитом" на стадионе "Казань Арена" в рамках 3-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча "Зенит". На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 2.05, на победу "Рубина" – с коэффициентом 4.15, на ничью – с коэффициентом 3.05. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе петербуржцев: 57% игроков сделали ставку на "Зенит", 22% – на "Рубин", 21% – на ничью.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" полагает, что команды забьют меньше трёх голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.53, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.50. Игроки считают, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 52% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 48%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самая популярная ставка – на победу "Зенита", её выбрали 43% клиентов "Фонбет". На победу "Рубина" поставили 17% игроков, на ничью – 16%. На то, что "Рубин" не проиграет, сделали ставку 13% клиентов "Фонбет", на то, что не проиграет "Зенит", – 11%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – 135 000 рублей на ничью. В среднем на матч "Рубина" и "Зенита" ставят 494 рубля.

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