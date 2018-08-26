Прогноз "Фонбет": букмекеры и игроки уверены в победе "Зенита" над "Уфой"

26 августа "Уфа" примет на своем поле "Зенит" в рамках 5-го тура чемпионата РПЛ. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят "Зенит" фаворитом матча. На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.67, на победу "Уфы" – с коэффициентом 5.50, на ничью – с коэффициентом 3.60. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в том, что выиграет "Зенит". На победу гостей поставили 94% игроков, на победу "Уфы" – 2%, на ничью – 4%.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" считает, что в матче будет забито меньше трех мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 2.50, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 1.53. Игроки уверены в том, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 сделали ставку 70% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 2,5 – 30%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самая популярная ставка – на победу "Зенита", ее выбрали 76% клиентов "Фонбет". На то, что "Зенит" не проиграет поставили 10 %, на победу гостей с форой (-1) поставили 6%. На то, что питерский клуб забьет сделали ставку 5% игроков, а на общий тотал больше 1.5 – 3%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – экспресс на 100 000 рублей, включающий в себя ставку на то, что "Зенит" забьет с коэффициентом 1.22. В среднем на матч "Уфы" и "Зенита" ставят 517 рублей.

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