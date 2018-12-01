Профсоюз разберет ситуацию с проведением матча "Енисей" - "Ахмат" в мороз

Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) разберет ситуацию с проведением в Красноярске матча чемпионата России между "Енисеем" и "Ахматом" (1:1). Игра прошла при сильном морозе. По официальным данным перед игрой была зафиксирована температура -14,9 градуса, по время встречи столбик опускался до -18 градусов. По регламенту РФС команда может отказаться от участия в матче при температуре -15 градусов и ниже.

- В регламенте есть нормы максимальных и минимальных температур, при которых можно играть - они появились перед началом нынешнего сезона, - цитирует ТАСС главу ОПСФ Александра Зотова. - Это был результат совместной работы профсоюза и главного врача сборной Эдуарда Безуглова. Сейчас мы видим, это начинает работать - один матч был отменен, а по второму есть вопросы. Мы внимательно разберемся с ситуацией в Красноярске.

Мы стали первой страной, где определены максимальные и минимальные температуры, нигде в мире такого нет. Разве что существуют рекомендации УЕФА и ФИФА, но это только рекомендации. В нашей стране есть базовый регламент, который будет совершенствоваться дальше, например, минус 15 градусов в сухом климате - это одно, во влажном - совсем другое, и это тоже требует обсуждения. Врачи говорят, в минус 15 интенсивные нагрузки могут привести к необратимым последствиям.