Профсоюз: "Играть в таких условиях, как в Красноярске, - ненормально. Регламент РПЛ нужно дорабатывать"

Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) в ближайшее время намерен заняться усовершенствованием части регламента премьер-лиги, в котором говорится об игре в футбол при низких и высоких температурах. В частности глава ОПСФ Александр Зотов хочет делегировать право голоса футболистам перед принятием решения о переносе того или иного матча.

В субботу, 1 декабря", "Енисей" и "Ахмат" провели матч в Красноярске при температуре около минус 15 градусов. При этом в тот же вечер была перенесена встреча "Оренбурга" и "Крыльев Советов" – температуре в Оренбурге опустилась ниже прописанной в регламенте отметки в минус 15.

– Никто из игроков "Енисея" или "Ахмата" в профсоюз напрямую не обращался (в день игры столбик термометра в Красноярске показал 14,6 градуса по Цельсию ниже нуля), – сказал Зотов. – Но в планах профсоюза есть намерение доработать те поправки, которые уже существуют сегодня в регламенте. В частности, необходимо усовершенствовать процедуру замера температуры. На наш взгляд, и футболисты должны принимать большее участие в вопросе обсуждения переноса матча. Все-таки в первую очередь они подвергают риску свое здоровье. И, безусловно, нужно думать по поводу календаря, чтобы не проводить игры в декабре в холодных регионах России.

В ближайшее время планирую встретиться с главным врачом сборной России Эдуардом Безугловым, с ним же и разрабатывались первоначальные поправки, которые сегодня есть в регламенте лиги. И изначально у нас была договоренность, что мы принимаем базовую часть этой поправки, а дальше будет ее усовершенствовать. И раз эта тема сейчас снова актуальна, то есть смысл снова заняться этим вопросом.

И еще один момент, который нужно учитывать – мы первая страна, которая ввела такие ограничения, поэтому нам не у кого подсмотреть опыт, приходится пользоваться своим.

– Но играть в тех условиях, которые были в Красноярске, – ненормально?

– Безусловно. Любые условия, которые наносят или могут нанести вред футболистам, – они нами неприемлемы. (Андрей Сизякин)

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