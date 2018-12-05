Профсоюз футболистов: "То, что сделали Кокорин и Мамаев, – отвратительно. Но зачем продлевать арест?"

Глава Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов не удивлен решению суда оставить под стражей полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина, которым продлили арест до 8 февраля.

- Не удивлен тому, что суд решил продлить арест Кокорина и Мамаева, - начала Зотов. – Надежд было немного, учитывая, как все происходило в последнее время. Слышал, что адвокаты были настроены оптимистично, но мне кажется, что это была бравада. Честно говоря, не понимаю, чем они сегодня могут навредить следствию. Если у нас будут настолько долго людей лишать свободы за драки, то у нас будут все тюрьмы заполнены.

По самому инциденту вопросов нет. Драка и то, что мы видели, – это отвратительно. Но сейчас наказание уже излишне суровое. Думаю, все следственные действия, которые были необходимы, уже были произведены. И в моем понимании, футболисты уже ни на что повлиять не могут.

- У вас нет ощущения, что теперь им светит реальный срок?

- Не готов давать прогнозы, все-таки это не футбольный матч, а судьбы людей. Но, безусловно, игроки должны понимать, что они являются ролевыми моделями для подрастающего поколения. И вести себя так безобразно непозволительно никому. (Андрей Сизякин)

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля: Live!